Tenuta o scissione? Perché il sostegno all'Ucraina sarà la linea rossa per Schlein

L'avvertimento di Guerini ("Quella linea andrà confermata, perché la scegliemmo insieme"), le raccomandazioni di Letta, i timori di Franceschini. Conte già provoca il Nazareno: "Siete per la pace o per le armi?"

Che sia “sottile” è evidente. Basta interrogare Lorenzo Guerini per capire che, nel nuovo corso del Pd, quella che riguarda il sostegno all’Ucraina, la bussola atlantista, sia una linea rossa. Da non oltrepassare. “Penso sarà una linea che dovremo confermare perché è stata la linea che il Pd, tutto, ha sostenuto fin dall’inizio”. Lo dice, il presidente del Copasir, con la gravità di chi, da ministro della Difesa, se l’è assunta fin dall’inizio, e quasi come scelta necessaria, la responsabilità di ancorare il partito all’asse che da Washington, passando per Bruxelles, porta fino a Kyiv. “È stata la scelta dovuta, ma non scontata, e che dovremo saper rivendicare”, raccomanda lo stesso Enrico Letta, segretario ormai dimissionario che sulla necessità di sostenere, anche militarmente, la resistenza del popolo ucraino, non ha mai vacillato.