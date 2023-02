La disoccupazione è bassa, la Francia macronista è in buona salute

A sentire i francesi che ieri per la quinta volta in un mese sono scesi in piazza contro la riforma delle pensioni sembra che la Francia sia un paese alla deriva, che la qualità della vita sia crollata vertiginosamente, che il lavoro non ci sia più, e che la colpa sia tutta del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e delle sue politiche liberali. Per fortuna, però, ci sono i numeri a rimettere le cose a posto, e a far emergere una realtà che non è quella apocalittica dipinta dagli agit-prop dell’anti macronismo. Secondo i dati appena pubblicati dall’Insee, l’Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici francese, il tasso di disoccupazione nel quarto trimestre del 2022 si è infatti attestato al 7,2 per cento, raggiungendo il livello più basso dal 2008. “La politica economica voluta da Emmanuel Macron dal 2017 sta producendo i suoi frutti”, ha commentato il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. Il dato dell’Insee è inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto a quello registrato l’anno precedente.

