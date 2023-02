Lo sciopero “è lo sport nazionale della Francia”, scrive Pascal Bruckner

Il filosofo parigino su Le Figaro spiega come il conservatorismo usi il linguaggio della sovversione. Dalle manifestazioni per le pensioni nel 2010 a quelle di ora. I cittadini francesi ormai sono contro tutto e "l'audacia non è più una loro virtù"

Parigi. “‘A causa di un movimento sociale’: il viaggiatore che sente questa informazione in una stazione del treno o del metrò sa che non viaggerà. Il movimento di pochi comporta l’immobilismo di tutti. Non muovetevi: è questo che ci dice lo spirito del tempo. Abbandonate il globale per il locale, anche se il locale assomiglia sempre di più a un vaso. Non è forse il guru Jean-Marc Jancovici ad auspicare che le persone prendano soltanto quattro aerei in tutta la vita? Perché questa cifra? Mistero. Il maestro sa perché, noi dobbiamo soltanto obbedire. Il confinamento è diventato insensibilmente la matrice del presente: la tirannia sanitaria è scivolata verso la tirannia sedentaria”. Inizia così l’intervento sul Figaro del filosofo francese Pascal Bruckner contro la Francia fiacca e accidiosa che ha fatto dello sciopero uno stile di vita e si è trasformata in una società di pantofolai.