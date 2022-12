Forza Italia, abbasso mercato. L'emendamento anti-concorrenza di Ronzulli

Gli ottantasette saggi che stanno discutendo su come espungere il neoliberismo dalla carta dei valori del Partito democratico hanno trovato la persona che fa per loro: Licia Ronzulli. La senatrice di Forza Italia è prima firmataria di un emendamento al decreto Aiuti-quater che vuole sovvertire la parziale liberalizzazione del trasporto di linea su lunga percorrenza. Grazie soprattutto al lavoro dell’attuale viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, all’epoca parlamentare, nella scorsa legislatura sono stati eliminati diversi requisiti per istituire nuove linee mentre la burocrazia è stata significativamente sfoltita. Adesso però tutto questo sforzo potrebbe essere compromesso se fosse accolta la proposta Ronzulli. Essa prevede, in sostanza, di subordinare l’autorizzazione a effettuare fermate in più capoluoghi all’interno della medesima regione non solo al parere della regione stessa e degli enti locali coinvolti, ma addirittura delle aziende di trasporto pubblico.

