Perché Biden ha concesso la grazia a chi è in carcere per consumo e possesso di marijuana

Il presidente americano Joe Biden ha concesso la grazia alle persone incarcerate per possesso e consumo di marijuana a livello federale e ha iniziato un discorso generale sulla depenalizzazione dei reati collegati che potrebbe portare a rivedere alcuni regolamenti, soprattutto rispetto alle classificazioni delle droghe. “Come ho già detto”, ha scritto il presidente su Twitter, “nessuno dovrebbe essere in prigione per il semplice uso o possesso di marijuana” e ha invitato i governatori a cancellare le pene per i reati a livello statale.

