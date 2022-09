Il gasdotto della discordia

Da un lato l’asse Madrid-Lisbona-Berlino, dall’altro Parigi. Il progetto del nuovo gasdotto MidCat (contrazione di Midi e Catalogna) tra Spagna e Francia, dopo essere stato abbandonato nel 2019 per questioni ambientali ed economiche, è tornato al centro della scena europea come una delle possibili risposte alla crisi energetica che sta vivendo l’Europa in seguito alla chiusura dei rubinetti russi del Nord Stream. Sostenuto con vigore dai governi spagnolo, portoghese e tedesco, il MidCat per ora è fortemente osteggiato dalla Francia. “Non capisco perché dovremmo avventarci come avvoltoi su questo tema pensando che possa risolvere il problema del gas, perché non è così”, ha detto lunedì il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Una risposta molto dura che ha suscitato reazioni stizzite a Madrid. “Eg’ un progetto di interesse europeo”, ha detto martedì la ministra spagnola della Transizione ecologica, Teresa Ribera, aggiungendo che “il dibattito non può essere chiuso in base alle dichiarazioni di un solo paese”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE