La campagna europea anti sanzioni della destra filorussa di Salvini

La Lega in Italia, Le Pen in Francia, AfD in Germania, Fpö in Austria, Spd in Rep. ceca. Il gruppo di Identità e Democrazia ha lanciato in simultanea un'offensiva contro le sanzioni alla Russia, che coincide con le richieste di Putin. Di questi partiti euroscettici il Carroccio è l'unico al governo

Non è possibile stabilire se ci sia un coordinamento a livello europeo, ma di sicuro c’è una coincidenza. Negli ultimi giorni Matteo Salvini ha intensificato le sue critiche alle sanzioni occidentali contro il regime di Vladimir Putin: “Non stanno facendo male alla Russia, che sta guadagnando centinaia di migliaia di miliardi in più. Stanno facendo male a noi, per cui è evidente che ci sia qualcosa da ripensare”, ha dichiarato. Le uscite del leader della Lega non sono un caso isolato, ma si inseriscono in un fenomeno europeo che si è intensificato praticamente in simultanea tra i partiti del gruppo europeo “Identità e Democrazia”, quello di cui fa parte la Lega. Il gruppo euroscettico di estrema destra, attualmente presieduto dal leghista Marco Zanni, è quello che storicamente in Europa ha manifestato più vicinanza alla Russia di Putin. E anche in questa fase delicata, durante l’occupazione dell’Ucraina e la guerra energetica dichiarata dal Cremlino all’Europa attraverso l’arma del gas, i partiti di ID stanno tenendo fede alla propria identità filorussa. In simultanea.