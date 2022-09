Monsieur Mélenchon al Quadraró. Pazza cronaca

Arriviamo trafelati al “Quadraro”, grande bastione di Roma sud, zona Cinecittà, trasformato per l’occasione in trepidante laboratorio di avanguardia ideologica. Macchine in doppia fila, ragazzini che si rincorrono, motorini, scooter e una piccola folla radunata nel parco che aspetta Jean-Luc Mélenchon. Vicino al palchetto, un minaccioso, gigantesco centro Snai, slot, videolottery e scommesse. È un gran giorno per il quartiere. Ci sono anche Luigi De Magistris e Marta Collot di Potere al Popolo. Sventolano, anche per l’afa e il gran caldo, le bandiere di Rifondazione, e stendardi vari con falci e martello a stile libero. Molti anziani, tanti adolescenti, qualche metallaro, una gigantografia di John Lennon, professoresse democratiche che hanno trascinato qui i loro studenti e si fanno largo tra le prime file, “forza ragazzi non capita mica tutti i giorni di vedere Mélenchon!”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE