L'embargo contro Mosca non può attendere

Putin celebra il 2014, l’occidente non deve sperare solo in un accordo

Vladimir Putin ha lanciato una nuova provocazione ieri, radunando decine di migliaia di persone in uno stadio di Mosca per celebrare l’anniversario dell’annessione della Crimea, con un discorso nel quale ha promesso di realizzare “tutti i nostri piani” nella guerra contro l’Ucraina. La conquista della penisola nel 2014 aveva colto di sorpresa l’Ue, che aveva reagito molto debolmente. Da allora e fino al 24 di febbraio, l’Ue ha sottovalutato la minaccia della Russia per la sicurezza europea. Dopo la reazione iniziale forte alla guerra di Putin, con quattro pacchetti di sanzioni in tre settimane, l’Ue non deve ricadere nello stesso errore della Crimea. Riporre tutte le speranze nei negoziati tra Kyiv e Mosca, con una ripetizione del metodo degli accordi di Minsk sul Donbas, sarebbe il più grosso di tutti.