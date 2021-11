I piani della nuova Cassa depositi e prestiti vanno a rilento. E il Pnrr non aspetta

Quando Dario Scannapieco, il primo giugno 2021, è stato nominato da Mario Draghi ad e direttore generale di Cassa depositi e prestiti sembrava che si delineasse una virata netta e urgente con il passato e un ruolo allineato con le priorità del Recovery plan europeo. Come Draghi, Scannapieco viene dall’Europa, ex vicepresidente della Bei ed ex presidente del Fondo investimenti europeo. A differenza dell’uscente Fabrizio Palermo, nominato in èra gialloverde, che nel dicembre 2018 aveva firmato il piano triennale precedente e teoricamente in vigore: prevedeva 83 miliardi di sostegno alle imprese, 25 per le infrastrutture e interventi in “grandi partecipazioni strategiche” non precisate. Il risultato è stato, come chiedeva il Mef, una dispersione di miliardi per salvataggi, e quanto alle grandi partecipazioni una sorta di interventismo pubblico dalle strade alle tlc, più le vecchie sirene di Alitalia.

