La Cina è sempre più vecchia

Secondo uno studio del professor Jiang Quanbao e dei colleghi dell’Istituto per gli studi sulla popolazione e lo sviluppo dell’Università di Xi’an Jiaotong, il declino della popolazione cinese potrebbe essere ben più veloce del previsto: entro i prossimi 45 anni il numero di persone del paese sarà dimezzato. L’ultima ricerca – ormai datata un anno fa – dell’Università di Washington pubblicata da Lancet, suggeriva che la popolazione si sarebbe dimezzata entro il 2100. Ma i ricercatori di Xi’an non la pensano così: affermano che le stime precedenti potrebbero aver di gran lunga sottovalutato l’andamento del declino demografico e che le autorità cinesi “devono prestare molta attenzione alla potenziale inerzia negativa della crescita della popolazione e fare in anticipo un piano con delle contromisure” – ha scritto Jiang nello studio pubblicato sul Journal of Xi’an University of Finance and Economics.

