Per una cultura della vita

In South Dakota, un giudice federale ha abolito una legge che imponeva alle donne di ottenere una consulenza sulle alternative all’aborto prima di procedere con l’interruzione di gravidanza. Poche ore dopo, una legge del Texas, che vieta la maggior parte degli aborti dopo sei settimane di gravidanza, è entrata in vigore, dopo che la Corte suprema non ha dato seguito a una richiesta di bloccarla, introducendo così la legge sull’aborto più restrittiva d’America. La legge, nota come Senate Bill 8, equivale a un divieto quasi totale dell’aborto in Texas, che alimenterà ulteriormente le battaglie legali e politiche sul futuro di Roe v. Wade, la sentenza della Corte suprema del 1973 che stabilì un diritto costituzionale all’aborto.

