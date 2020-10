La pietà è un esercizio ginnico. Ci voltiamo dall'altra parte pur di non parlare di bambini non nati

Una modesta proposta. Per decreto si ripristini l’editto napoleonico di Saint Cloud, tutti sepolti anonimi e fuori le mura. Ma si applicano disposizioni diverse solo per i rifiuti ospedalieri o feti o concepiti o bambini in potenza o persone non in atto se non nella struttura cromosomica individuale (che sarà mai). Anonimato e esclusione dal perimetro urbano sono misure insufficienti.

Pubblicità

Pubblicità