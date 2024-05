Le cattedratiche: tutte le donne di Milton Friedman

I due siedono l’uno di fianco all’altra. Il corso è il più temuto: Economics 301. Si tratta di lezioni in cui è e sarà tradizione, per il docente, non perdonare nulla: guai ad abbassare la guardia. In cattedra c’è Jacob Viner, studioso di economia internazionale, “piccolo e intenso, come un gallo da combattimento”. All’esame, di solito boccia un terzo dei candidati. E’ in questo clima da Ufficiale e gentiluomo delle scienze sociali che Milton Friedman scambia i primi sguardi con Rose Director. Non è il solo a puntarla. In tutta l’aula, è l’unica fanciulla. Viner sta scrivendo alla lavagna, Milton nota che ha sbagliato a differenziare un’equazione. Glielo fa presente. Il professore minimizza e tira dritto. Si è segnato, però, il nome di quel tipo. Lo stesso ha fatto Rose. Il primo appuntamento sarà a un seminario, poi verrà una storia a distanza, infine il matrimonio, due figli (Janet e David) e, dopo la pensione, una vita da girovaghi dell’economia. Milton Friedman ha fatto conferenze ovunque nel mondo. Spesso era con lui anche la moglie Rose. L’autobiografia di Friedman è una autobiografia di coppia, scritta a quattro mani, Two Lucky People (1998). Che fra i due ci fosse complicità intellettuale era noto. Ma fino a oggi forse non era chiara la profondità del debito di Milton nei confronti di Rose.

