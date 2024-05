Giungle d'asfalto: perché le nostre città sovrappopolate sono diventate un incubo

Overtourism in Italia: monumenti e quartieri si trasformano in visioni mostruose. Code, prenotazioni anticipate e problemi di trasporto, spingono i residenti a rimpiangere i giorni del lockdown. E i lucchetti per il "self check-in" negli Airbnb dilaganti diventano simbolo di questa nuova realtà

Un fantasma si aggira per l’Italia: quello dell’overtourism, che però più che overtourism è banale sovraffollamento; siamo noi insomma i turisti di noi stessi. Nessuno, possiamo dirlo, è andato a vivere nei borghi come suggerivano le più eminenti archistar. Non abbiamo fatto in tempo a riprenderci dal lockdown e dalla vaga malinconia delle nostre città deserte (alcune bellissime, quelle d’arte tipo Roma e Venezia; altre, come Milano, che svuotate erano tristi) che ora, come con un effetto elastico, siamo alla massima occupazione, al troppo pieno, al tutto esaurito. Chi ha la ventura di muoversi tra Milano, Venezia, Roma, Firenze può visitare monumenti ma soprattutto masse mai viste prima di altri umani.