Risso (Confindustria Genova): “Non si usi il caso Toti per bloccare tutto”

“Il rischio adesso è che si usino le inchieste come una clava contro il cosiddetto modello Genova. C’è già chi ha iniziato a farlo. E che quindi il mare di investimenti fatti sulla città possano essere rallentati, se non proprio dismessi”. Il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso premette, in questo colloquio con Il Foglio, di voler “tenere fuori il lavoro della magistratura, che farà il suo corso. Ci sono ancora molti punti che dovranno essere chiariti”. Eppure al nostro giornale confessa un timore: che l’operazione che ha portato tra le altre cose all’arresto del governatore Giovanni Toti, con l’accusa di corruzione, possa nuovamente invertire all’indietro la rotta della città, che negli ultimi anni aveva registrato una ripartenza dal punto di vista economico. “E’ già stato dichiarato da parte di qualcuno che è finito un periodo, quello dei faccendieri o di non so che cosa. Il rischio è che gli investimenti che sono stati fatti in questi anni per sbloccare questa città che si trovava in una situazione di declino vadano persi. Ma sono investimenti che non riguardano una parte politica piuttosto che un’altra. Quanto piuttosto la città di Genova”, dice Risso. “Si sono già fatti dei tentativi per allungare i tempi. E il mio timore è che realisticamente da adesso in poi c’è chi continuerà a fare lo stesso. Penso ai fondi del Pnrr: rallentare, con termini precisi per la fine dei lavori, significa rischiare di perderle per sempre quelle risorse”. L’ulteriore considerazione è che adesso, da un punto di vista della risposta emotiva in seguito all’inchiesta, “chi la vorrà più mettere una firma, assumendosi la responsabilità da qui in avanti? Temo l’esercito di burocrati. Ecco perché il mio auspicio è che non ci si fermi, che non si rallentino le occasioni di sviluppo della città. Prepariamoci a reagire. Una cosa che dovremmo fare non solo noi imprenditori, ma penso anche alle associazioni di categoria, ai sindacati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE