Si è dimesso il presidente della Fondazione Crt Fabrizio Palenzona

Il presidente della Fondazione Crt Fabrizio Palenzona si è dimesso. Lo si apprende da fonti d'agenzia qualificate. Ieri si era dimesso il segretario generale della stessa fondazione no profit torinese, Andrea Varese, sostituito ad interim da Annapaola Venezia.

Secondo quanto ricostruisce l'Ansa, il braccio di ferro tra Palenzona e gli organi di vertice dell'ente era ormai in corso da giorni e con il passare delle ore è sembrato evidente che fosse molto difficile ricomporre le profonde divergenze.

Al consiglio di amministrazione di ieri, finito quasi a mezzanotte, Palenzona si è collegato solo all'inizio e non ha assistito alle nomine delle partecipate. Secondo quanto riporta Ansa, in attesa di comunicazioni ufficiali, Davide Canavesio sarà il presidente e amministratore delegato delle Ogr, con Caterina Bima come vicepresidente. Lo stesso Canavesio sarà vicepresidente di Equiter, mentre Antonello Monti presiederà Ream con vice sempre Bima e Canavesio. Varese, ex manager di Unicredit, ha preso atto della sfiducia di quattro consiglieri su sette (Canavesio, Bima, Monti e Di Mascio).

Già venerdì scorso, nel cda in cui è esploso lo scontro con la sfiducia al segretario generale Varese, Palenzona aveva interrotto due volte l'incontro. Le voci sulle sue dimissioni erano piuttosto insistenti dal momento che ormai era isolato nel consiglio di amministrazione che ha infatti deliberato sulle nomine in sua assenza. Anche nel consiglio di indirizzo, venerdì scorso, sono state effettuate nomine diverse dalle sue attese. Il consiglio di amministrazione, dopo avere nominato segretaria generale Annapaola Venezia, vice di Andrea Varese, ha anche varato con voto unanime le nomine delle partecipate.