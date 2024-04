Cosa non torna nelle previsioni ottimistiche di Bankitalia sul pil

È stato sottolineato lo scostamento delle nuove previsioni di Bankitalia sul Pil del 2024 da quelle del governo: 0,6% (0,8% senza la correzione per il numero di giornate lavorative) contro 1,2%, quasi a segnalare una certa severità rispetto alle ipotesi di crescita dell’esecutivo. Non è qui però la novità delle previsioni sulla crescita perché Bankitalia si è limitata a tenere fermo il Pil stimato a dicembre 2023. Semmai – ad andare dentro le componenti del Pil – si scopre che quello di Bankitalia sulla crescita è stato piuttosto un esercizio di ottimismo per gli anni a venire. La previsione del Pil è rimasta sostanzialmente ferma anche per il 2025 (1,0% anziché 1,1%) e per il 2026 (1,2% anziché 1,1%). Ma la variazione più macroscopica rispetto a dicembre è il crollo degli investimenti in costruzioni, che pure, a dispetto degli scettici, hanno pesato sul Pil negli anni passati: la previsione passa da un +1,7% a un -2,5% nel 2025 e da un +1,7% a un -0,8% nel 2026. Un taglio di 6,7 punti alle variazioni degli investimenti nel biennio: siamo andati a dormire con il sole – nonostante l’aria che tirava già sugli incentivi – e ci siamo svegliati con la burrasca. Inoltre, la nota dice che “il progressivo ridimensionamento degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni potrebbe tradursi in una correzione dell’attività nel comparto edilizio più marcata di quanto previsto”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE