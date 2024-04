Meno lagna, più visione. La svolta che serve alla nuova Confindustria

Trovare una guida è importante, trovare una direzione lo è ancora di più. Ieri, lo sapete, dopo un complicato percorso a ostacoli, tra colpi bassi, equilibri saltati, accordi inaspettati e ritiri strategici, Confindustria ha scelto il suo nuovo presidente. Il nome lo conoscete: si chiama Emanuele Orsini, ha 51 anni, è un piccolo imprenditore, fattura circa 60 milioni di euro l’anno, è amministratore delegato di Sistem Costruzioni, di Tino Prosciutti, presidente di Maranello Residence e due giorni fa ha costretto al passo indietro il suo unico sfidante rimasto in gara, Edoardo Garrone, dopo essersi alleato con il presidente di Federacciai, e numero uno di Duferco, Antonio Gozzi. Orsini guiderà Confindustria nei prossimi quattro anni e conferma una vocazione singolare del sindacato degli imprenditori: farsi rappresentare non da un imprenditore in grado di portare un valore aggiunto a quella carica ma da un manager in grado di fare sintesi, capace cioè di mettere insieme sensibilità diverse, in un contesto, come quello confindustriale, dove il compromesso, da anni, vale più della visione.

