La lezione anti sovranista di Panetta

All'evento per i 150 anni dalla nascita di Einaudi il governatore di Bankitalia ricorda non solo i pregi della concorrenza, ma anche come la cooperazione tra stati sia molto meglio del sovranismo

E se fosse arrivato il momento di non nascondersi più sotto il tappeto quando si parla di concorrenza? Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ieri è intervenuto a un interessante convegno dedicato a Luigi Einaudi e ai suoi insegnamenti a 150 anni dalla nascita. Tra le molte lezioni offerte in passato da Einuadi, che è stato anche governatore della Banca d'Italia, Panetta ne ricorda una in particolare: il suo impegno a favore della concorrenza. “Gli interventi di Einaudi – dice Panetta – sono pervasi dal richiamo al valore della concorrenza quale motore dell’imprenditorialità, dell’innovazione e infine dello sviluppo. La concorrenza che egli propugna è priva di eccessi. I suoi scritti denotano la consapevolezza del rischio che l’operare dei mercati, se incontrollato, possa lacerare il tessuto della società. Per questa ragione auspicava una concorrenza regolata e moderata dallo Stato, al quale spetta di rimediare ai fallimenti del mercato Ma Einaudi sottolineò, nel contempo, la necessità di porre limiti precisi all’intervento dello Stato nell’economia”.