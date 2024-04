Il paradosso del Def retrospettivo

Nel documento di economia e finanza di "programmazione" ce ne sarà poca: non serve a dirci cosa succederà in futuro, bensì cos’è accaduto l'anno scorso col Superbonus. L'impatto dei crediti fiscali sul debito è il problema di Giorgetti

Quello a cui sta lavorando il ministero dell’Economia sarà l’ultimo Def, visto che il documento andrà in soffitta con le nuove regole fiscali europee. Ma l’ultimo dei Def ha una sorte singolare. Perché non servirà tanto a dirci cosa succederà in futuro, bensì cos’è accaduto nel passato. Ed è qualcosa di paradossale per quello che dovrebbe essere il principale documento di programmazione della politica economica (una volta, non a caso, si chiamava Dpef). Di programmazione economica e finanziaria per il prossimo triennio qui ce ne sarà poca, dato che tutte le decisioni programmatiche (aggiustamento, scostamento, conferma dei tagli fiscali) sarà rinviato alla Nadef di settembre o, quantomeno, a dopo le elezioni europee.