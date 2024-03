L'Istat ci ricorda che l'aumento delle famiglie povere è nel nord Italia

Il 25 marzo l'Istat (in “Statistiche today”) ha messo a disposizione – seppur in via provvisoria e come prima anticipazione – un breve resoconto della povertà in Italia (anno 2023), che recepisce l’impegnativo lavoro di revisione e aggiornamento delle metodologie di stima recentemente svolto da una apposita Commissione di studio. Da questi primi dati si rileva che circa una famiglia ogni dodici è oggigiorno sotto la soglia di povertà e i relativi membri rappresentano poco meno di un decimo della popolazione totale. In termini assoluti, nel 2023 sono 2,2 milioni le unità familiari in condizione di povertà – intesa come mancanza di risorse adeguate a garantire uno standard di vita minimamente accettabile e a evitare gravi forme di esclusione sociale – e a esse fanno capo 5,7 milioni di residenti. A livello di tendenza il dato del 2023 sembra indicare una situazione di sostanziale stabilità. Dopo il balzo compiuto nell’anno della pandemia – quando la povertà assoluta segnò un aumento di oltre un punto percentuale (per altro smentendo l’illusoria discesa registrata l’anno precedente) – la crescita si è via via attenuata, tanto che nel passaggio dal 2022 al 2023 ci si è limitati a +0,1 e +0,2 punti percentuali di incidenza per individui e famiglie, rispettivamente. Complessivamente nel 2023 si contano 48 mila famiglie e 78 mila persone povere in più, rispetto al dato del 2022, che però segnava una crescita quattro volte superiore: +166 mila per le famiglie e + 357 mila per gli individui.



