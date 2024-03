Il paradosso della “maggior tutela”

I clienti ex “tutelati” godranno di uno sconto di circa 130 euro all’anno per tre anni. Dal meccanismo sono però esclusi i vulnerabili, cioè chi è over 75 anni, si trova in condizioni svantaggiate, è portatore di disabilità o versa in gravi condizioni di salute

Nella bolletta elettrica si nasconde una tassa su poveri, anziani e malati gravi. Il pasticcio è figlio della feroce campagna ideologica contro la liberalizzazione dei mesi scorsi, avviata dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e poi ingigantita dai leader dell’opposizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Breve riassunto: il Pnrr prevedeva il superamento della cosiddetta “maggior tutela” entro il 2024. Lo scorso 11 gennaio si sono svolte le gare per individuare i nuovi fornitori: dal primo luglio, i clienti ex “tutelati” godranno di uno sconto di circa 130 euro all’anno per i prossimi tre anni (altro che “tassa Meloni”, come l’aveva chiamata il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani). Dal meccanismo sono però esclusi i vulnerabili, cioè chi è over 75 anni, si trova in condizioni svantaggiate, è portatore di disabilità o versa in gravi condizioni di salute, risiede in abitazioni di emergenza o in isole minori non interconnesse.