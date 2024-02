Procaccini (FdI): “La tassa Meloni sulle bollette agitata dal Pd non esiste: è uno sconto”

“I buoni risultati delle aste sono oggettivi. Il Pd è stato così aggressivo a parlare di ‘tassa Meloni’ che adesso fa fatica a rivendicare un merito che in parte è anche suo”. Il tema è quello della liberalizzazione del mercato elettrico e a parlarne con il Foglio è il responsabile Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia, l’eurodeputato Nicola Procaccini. Il paradosso è che la riforma rinnegata per timore da tutti, da chi l’ha ideata e da chi l’ha eseguita, invece di una “tassa” ha prodotto uno “sconto”. “L’abolizione della tutela, che non esiste in nessun’altra parte d’Europa, ha prodotto un livellamento verso il basso dei costi delle utenze elettriche. Ma facciamo fatica a prenderci i meriti – dice allora Procaccini sorridendo – perché ci siamo limitati a rispettare un impegno preso con l’Unione europea dal precedente governo e adesso beneficiamo di un ritorno di consenso di cui in realtà non posso dire che siamo stati pienamente artefici”. Eppure, lo stesso governo ha tentato di rinviare la fine della maggior tutela ma si è ritrovato di fronte lo scoglio del Pnrr. Anche FdI non dovrebbe fare un mea culpa? “Non la metterei in questi termini”, precisa: “FdI si è preoccupato com’è normale quando si entra in una fase nuova. Potevamo disattendere una misura approvata come milestone nel Pnrr e produrre così un danno economico per il paese, ma abbiamo scelto di essere corretti con la Commissione europea, che sta dando credito al governo italiano, e di mantenere gli impegni”.

