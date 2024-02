Smentito l'asse Pichetto-Schlein: le bollette scendono di 130 euro

Da luglio, quando verranno presi in carico dai nuovi fornitori usciti dalle aste dello scorso 10 gennaio, circa 4,5 milioni di consumatori non vulnerabili risparmieranno sulla bolletta dell’elettricità circa 130 euro all’anno per almeno un triennio. Lo stesso non può dirsi dei consumatori considerati “vulnerabili”, i quali continueranno a pagare di più in cambio del privilegio di essere mantenuti in “maggior tutela”. Tanto che a questi ultimi converrebbe, se possibile, intestare il contratto a un familiare che non ricada in questa categoria, in modo da trarre vantaggio dalla fine delle “tutele”.

