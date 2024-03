Un sorprendente dato dei comuni è lo specchio di un'Italia che corre: più 40% di investimenti

Nonostantei progetti comunali stralciati dal Pnrr, i comuni mettono a segno un incredibile +40 per cento della spesa per investimenti a gennaio e febbraio. E stavolta non si riferiscono a bandi o a gare o ad aggiudicazioni, ma a concreti pagamenti degli enti locali

Siamo tornati alla macroeconomia degli “zero virgola”, con le previsioni sul pil per il 2024 a 0,6-0,7 per cento, ma ci sono pezzi di questa economia, innescati dal Pnrr, che vanno oltre la spinta del Pnrr e registrano incredibili aumenti del 40 per cento. Verrebbe da dire che questi pezzi di economia pubblica funzionano “nonostante il governo” perché se il bersaglio preferito del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – il Superbonus – ha sorprendentemente regalato il colpo di coda alla crescita di fine 2023 (con gli investimenti in abitazioni nuove e vecchie a +7,6 per cento nel 4° trimestre), il bersaglio preferito del ministro del Pnrr e dell’Europa Raffaele Fitto – i comuni – mettono a segno un incredibile +40 per cento della spesa per investimenti a gennaio e febbraio.