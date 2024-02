Le auto elettriche in Europa travolte dal realismo: i problemi di Renault e le altre

Come ha detto il ceo di Stellantis, c'è un divario di costi del 40 per cento con i costruttori cinesi. Nessun capo di un governo democratico potrebbe coprirlo con i soldi dei contribuenti

Nessun matrimonio. Stellantis non andrà a nozze con la Renault, il che farebbe piacere al governo francese il quale diventerebbe ampiamente il primo azionista e sarebbe un gran dispetto per il governo italiano. Ma non sposerà nemmeno Ford o General Motors al contrario di quel che suggeriva l’articolo del quotidiano economico Les Echos smentito ieri da John Elkann. Il presidente ha anche detto che il gruppo automobilistico andrà avanti con il piano Dare Forward che stanzia ingenti investimenti nell’auto elettrica in particolare negli stabilimenti italiani. Per ora è così, poi si vedrà perché il salto tecnologico porterà a nuove concentrazioni e molti calcoli del giorno prima andranno rivisti. A cominciare proprio dai tempi e dai modi della transizione.