La crisi di Stellantis in Italia e il testamento di Marchionne 

Il Polo di Torino, 3.200 dipendenti, ruota attorno a quel che resta di Mirafiori e nel 2023 ha costruito 85.940 auto, il -9,3% rispetto al 2022: galleggia la 500 elettrica, vanno malissimo le Maserati Levante, Ghibli e GT (-49%). Cassino, quasi 3 mila occupati e 48.800 vetture, -11,3% soprattutto per colpa delle Alfa Stelvio e Giulia; va bene invece la Maserati Grecale. Melfi, 5.800 lavoratori, 170 mila auto soprattutto Jeep (+ 3,9%), ma comunque 78 mila in meno rispetto al 2019, quando si chiamava Fiat Chrysler e il matrimonio non s’aveva da fare. Sono in crescita i veicoli commerciali ad Atessa (+11,8%), però l’impianto abruzzese che occupa 5 mila persone produce il 24% in meno rispetto al 2019 e parte degli ordini sono stati spostati in Polonia. Tra i grandi siti l’unico a tirare è Pomigliano d’Arco: con 4.150 occupati costruisce 215 mila auto (+30%), soprattutto Jeep. Una produttività giapponese, proprio come l’organizzazione del lavoro introdotta da Sergio Marchionne e contro la quale si erano scagliate la Fiom guidata da Maurizio Landini e la stampa progressista. Il referendum tra i lavoratori gli diede torto: la saggezza operaia sconfisse la sclerosi ideologica.

