Attrarre, non litigare. Cosa manca al governo quando parla di auto

La via maestra è aprire alla concorrenza, gli interessi nazionali non si fanno sbarrando i confini. Analisti e consulenti non escludono la possibilità che un gruppo tedesco venga a produrre in Italia, ma occorre giocarsi bene le proprie carte: mettere in campo incentivi e intervenire sui problemi del fisco e della burocrazia

L’Italia è davvero disposta a ospitare un secondo gruppo automobilistico, superando il monopolio Fiat passato a Stellantis? Ci sono candidati che non siano cinesi? E a quali condizioni verrebbero a produrre nel paese dove crescono i limoni, ma avvizziscono le grandi imprese? Sono queste le domande da porsi invece del consunto ping pong di accuse, recriminazioni, pregiudizi ideologici. Il duello con Carlos Tavares che copre lo scontro a tutto campo, politico, sociale, culturale tra Giorgia Meloni e John Elkann, non fa compiere un passo avanti. La strada non è costringere Stellantis a produrre in Italia e non in Marocco, in Serbia, in Polonia, scelta inutile e sbagliata. La memoria purtroppo dura lo spazio d’un mattino, eppure basta andare a Termini Imerese, a due passi da Palermo, per toccare con mano lo scheletro di un impianto sbagliato (bisognava importare dal continente tutte le componenti da assemblare in Sicilia), nato per ragioni politico clientelari contro l’ostilità di Vittorio Valletta, tenuto in piedi con i denari dei contribuenti. Ancor oggi 600 e passa lavoratori riscuotono la cassa integrazione, dodici anni dopo la chiusura. Non è quella la via maestra, ma aprire alla concorrenza.