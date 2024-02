Dialogo tra un esperto di IA e un economista su un futuro super produttivo, ma poco umanistico

Erik Brynjolfsson è un grande conoscitore dell’intelligenza artificiale (IA), studioso di Stanford. Tej Parikh è il capoeconomista del Financial Times. Discutevano ieri di una cosa che non si capisce bene con gli strumenti dell’intelligenza naturale, a meno di non avere specifiche competenze avanzate di matematica e computer science, discutevano appunto dell’IA. Il lettore comune capisce che l’IA si piazza, come rilevanza rivoluzionaria riguardo alla vicenda umana, tra la scoperta del fuoco e l’invenzione dell’elettricità, punto esclamativo; che può generare in un tempo brevissimo e in prospettiva di medio termine, comunque ravvicinata per gli standard di diffusione e incidenza delle tecnologie generaliste che abbiamo conosciuto in questi decenni, incrementi di produttività fantastici, a due cifre percentuali, dunque risultati decisamente superiori ai mezzi impiegati, lavoro capitali strumenti di produzione e tecnologie tradizionali. Robert Solow, premio Nobel per l’Economia appena scomparso, definì agli albori dei Novanta un famoso paradosso: “Vedo computer dovunque tranne che nelle statistiche sull’aumento di produttività”. Brynjolfsson, suo allievo, spiega che il paradosso dipendeva da come era strutturata la rete o web in rapporto ai dati di valutazione dell’economia dell’epoca, un rapporto poi cambiato e ora destinato, con l’IA, a un balzo in avanti prodigioso (fuoco ed elettricità, non c’è bisogno di aggiungere altro). Il motore a scoppio, le applicazioni dell’elettricità, i computer erano tecnologie generaliste, ma l’IA ha il tratto specifico di applicarsi alla struttura e alla fonte dell’intelligenza umana.



