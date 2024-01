Il canale di Suez è l'ago della bilancia dei nuovi equilibri internazionali

Collegare il mar Rosso al Mediterraneo era il grande progetto dei faraoni già quattromila anni fa. Scavarono tra le sabbie un canale che sfociava nel delta del Nilo e portava le imbarcazioni verso nord. I Tolomei lo allargarono per arrivare più facilmente ad Alessandria. Traiano lo difese e da allora quella via dell’acqua fu conosciuta con il suo nome. Finché gli arabi, vincitori sui bizantini, non lo chiusero nel 676 della nostra era. La decisione del califfo di Damasco Mu’awiya ibn AbīSufyan della dinastia omayyade, non era dettata solo dalla volontà di potenza del nuovo imperialismo musulmano, ma anche dalla scelta di meglio controllare i traffici tra oriente e occidente: bloccata la via marittima non restavano che le carovane attraverso il deserto in mano da sempre alle tribù arabe e ai potenti persiani diventati anche loro seguaci del profeta. Venezia dovette raggiungere la Cina via terra. Toccò ai nuovi signori dei mari, francesi e inglesi, aprire la porta di Suez molti secoli dopo. Oggi altri seguaci di Allah vogliono tagliare quella vena giugulare che alimenta il cuore dell’Europa. E non sono soli: menti acute e braccia potenti muovono i fili dietro le quinte. I commerci non si fermeranno, saranno più cari e difficili; ma la nuova crisi di Suez va ben oltre i pur importanti orizzonti mercantili, infatti può cambiare in peggio gli equilibri internazionali acuendo il conflitto tra l’Occidente e la triade del dispotismo orientale (Russia, Iran e Cina).

