Ilva in amministrazione straordinaria: il remake di un brutto film

“Ma i sindacati come fanno a essere contenti della seconda amministrazione straordinaria?”, si chiede una figura autorevole della gestione Ilva. Pur di vedere l’ad Lucia Morselli fuori dallo stabilimento preferiscono che si spenga. Le ragioni intrinseche sono legate al potere che per anni i delegati hanno esercitato nei reparti, e i loro referenti nei partiti che segnalavano consulenze e assunzioni. C’è una frase del film nelle sale “Palazzina Laf” di Michele Riondino che, tradotta dal tarantino, dice “è cambiata la musica, sindacà”. Sta a indicare la perdita di potere dei rappresentanti sindacali con il passaggio da Italsider ai Riva. Cosa che è aumentata esponenzialmente con ArcerorMittal. Ormai i sindacalisti ammettono che “si stava meglio con i Riva”. Non a caso, la sigla più dura verso la proposta di amministrazione straordinaria è stata la Fiom, che è il sindacato meno rappresentativo in Ilva. La scelta di insediare in Ilva un’altra amministrazione straordinaria, e quindi il secondo fallimento pilotato, mentre è ancora in corso la prima (proprietaria degli impianti) è una scelta ascrivibile al ministro delle Imprese Adolfo Urso, già da un anno. Oggi il privato sarebbe disposto a cedere su tutti i fronti, pur di addivenire a una trattativa consensuale. Soluzione che, in vero, sollecita anche chi, espressione del pubblico, in questi anni di gestione ha sempre lavorato per trovare un punto di incontro tra le parti.



