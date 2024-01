Governo bocciato sull'ex Ilva (per ora)

Serviva cacciare Mittal, mentre investe in tutto il resto del mondo e d’Europa, per rinnovare la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori Ilva? È questa l’unica cosa che è riuscito a “garantire” il governo: il decreto presentato nel Cdm di martedì scorso prevede “garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale amministrazione straordinaria”. Da cui “vengono esclusi i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti, per consentire che restino operativi”. Tutti gli altri (produzione, laminatoi, trasporti, vendita, ricerca, sviluppo) possono rimanere a casa, venendo pagati dallo stato. Avevano promesso continuità produttiva, rilancio, e il ritorno della più grande acciaieria d’Europa. Sono anni che in Ilva ci sono 5 mila cassintegrati, solo a Taranto. Scena già vista con Alitalia: azienda fallita, miliardi dei contribuenti sprecati, e il patto sociale di mantenere i dipendenti, anche con una integrazione maggiore, pur sapendo che non sarebbero più tornati a lavorare. Oggi finalmente il governo Meloni sembra voler mettere fine alla cigs per i 2.600 dipendenti della compagnia di bandiera. In Ilva questo non avverrà mai, per una sola ragione: sono tutti e cinquemila nella stessa città.

