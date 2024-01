Occidente da difendere, imprenditori eroi e capitalismo come antidoto alla povertà. La lezione di Milei

Nel 1947, al primo incontro della Mont Pelerin Society, il cenacolo di intellettuali liberali che si proponeva di rilanciare il libero mercato e la società aperta dopo la catastrofe della guerra, nel mezzo di una discussione su alcune misure redistributive a cui partecipavano liberisti integrali come Milton Friedman, il libertario Ludwig von Mises si alzò ed esclamò: “Siete tutti una banda di socialisti!”. E’ più o meno la scena, su una dimensione pubblica e globale, che si è manifestata a Davos con il discorso di Javier Milei. Il neo presidente argentino, che di Mises è un figlio intellettuale, in quello che a sinistra viene considerato un “tempio del neoliberismo”, è andato a predicare il suo vangelo libertario. “Oggi sono qui per dirvi che l’Occidente è in pericolo”, è l’attacco di Milei. Ed è in pericolo perché “coloro che dovrebbero difendere i valori occidentali sono cooptati da una visione del mondo che porta inesorabilmente al socialismo e, di conseguenza, alla povertà”. Il riferimento è alle leadership politiche, ma anche all’élite economica e intellettuale che si ritrova al World Economic Forum a descrivere i problemi e i fallimenti del capitalismo, anziché a esaltarne i successi e perorarne la causa. L’establishment occidentale “ha abbandonato il modello della libertà per diverse versioni di collettivismo”. E il suo paese, secondo Milei, rappresenta in anticipo cosa significa questa parabola per l’Occidente: l’Argentina è stata uno dei primi paesi nel 1860 ad “adottare il modello della libertà” diventando il più ricco al mondo; “mentre quando abbiamo abbracciato il collettivismo, negli ultimi 100 anni, siamo diventati sistematicamente più poveri fino a scendere al 140° posto”.

