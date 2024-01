Gli italiani tartassati non reggono un'altra patrimoniale

"In Italia occorre una patrimoniale": Elsa Fornero; "L’1% degli italiani più ricchi paga, in proporzione, meno tasse del restante 99% dei contribuenti": Andrea Roventini. Due affermazioni che hanno fatto titolo sui media ma che denotano una scarsa conoscenza della fiscalità italiana e della ripartizione regionale. Quello che conta per la Fornero è “tolleranza zero contro gli evasori”. Basta leggere le ultime dichiarazioni dei redditi per capire che siamo un paese di evasori di massa con una tripla progressività fiscale per chi paga, caro Roventini, dove: il 23,75% dei contribuenti dichiara redditi da negativi a 7.500 euro lordi l’anno e paga un’imposta media di 16 euro l’anno; il successivo 18,84% che dichiara tra 7.500 e 15 mila paga un’Irpef media di 250 euro. In totale il 42,6% dei dichiaranti (25,23 milioni di italiani) paga solo l’1,73% dell’Irpef che ammonta in totale a 175,4 miliardi. C’è poi il successivo 13,5% che dichiara tra 15 e 20 mila euro e paga il 5,65% dell’Irpef con un’imposta media di 1.271 euro. Quindi il 56% della popolazione paga l’8% dell’Irpef, con un grande differenziale nord-sud: il gettito Irpef pro-capite del nord è di 3.660 euro l’anno contro i 3.244 euro del centro e i 1.820 euro del sud. Ma c’è di più: il gettito Iva al nord ha un pro capite di 3.034 euro; il centro versa anche grazie alla massiccia presenza pubblica 2.796 euro per cittadino mentre il sud, versa appena 677,56 euro pro capite. Non è credibile che i consumi siano 4,5 volte meno che al nord. Come applicherebbe la Fornero la sua tolleranza zero con il 60% degli abitanti che vive con meno di mille euro lordi al mese e al sud?

