Oggi il core business di Rep. non è più la politica: è il calcio

Franz Anton Beckenbauer, incoronato Kaiser in un mondo antico in cui solo un altro aveva diritto a un titolo da O Rei, restò stoicamente in campo con un braccio al collo e una spalla lussata e perse la partita della vita, ma bello e luminoso come un Napoleone ad Austerlitz. Poi dimenticò le ferite e ne vinse un altro, di Mondiale. E proprio nella sua Heimat, a due passi da casa. Nell’albo del calcio riservato alle leggende e agli eroi senza macchia qualcuno dovrebbe ricordarsi di annotare che, forse, se n’è andato anche per non dover più leggere certi titoli sui giornali. Giornali intorcinati in una lotta nel fango d’altri tempi, che non è nemmeno più tifo, che dimenticano persino di dare i risultati – a che dovrebbero servire le pagine sportive? – che titolano “Il letargo del Var”. Come ha fatto domenica Repubblica, il giornale di proprietà dei proprietari della squadra in lotta per lo scudetto contro la squadra della notte di Milano. Così niente cronaca, tabellino, nemmeno la mitica pagella dei migliori e peggiori. Pura cronaca da mattinale: “Altro errore in Inter-Verona”; “L’Inter ha vinto segnando un gol al 93’ viziato da una gomitata di Bastoni a Duda”; “Scavetti e provocazioni a San Siro”, cercati col drone.

