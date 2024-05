007 ha cambiato macchina. Viaggio sulla nuova Maserati elettrica e a guida autonoma

“Lei non deve fare niente. Prema solo il pulsante d’avvio e lasci il freno. Non tocchi nulla. Si affidi alla macchina. Dell’uomo non c’è bisogno”. Aiuto. Parole grosse. Maria Marcello, 25 anni, ingegnere del Politecnico di Milano, non fa professione di femminismo radicale. E non esprime nemmeno un concetto astratto. Si attiene ai fatti, alla lucida verità della deduzione, all’alfabeto con il quale, secondo Galileo Galilei, è scritto l’universo: la matematica. Affidarmi a chi, dico io, a un robot anche se ha la forma ruggente di una Maserati decappottabile, una “MC20 cielo” che attende paziente sulla pista e, mentre firmiamo liberatorie e dichiarazioni varie, fa un giro da sola tanto per tenersi in caldo. Devo dunque sottostare a una formula, a un logaritmo. E ha un’anima, ha un’etica il logaritmo? La dottoressa Marcello mi guarda perplessa, poi capisce e sorride. “Il logaritmo lo facciamo noi e lo aggiustiamo di continuo. La macchina esegue”. Se non sono il pilota, allora io che cosa sono? “Lei è un sorvegliante, accanto a lei potranno esserci dei passeggeri, ma in ultima istanza tutto fa capo a noi”.

