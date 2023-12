Sure per il clima, il modo migliore per unire lavoro e transizione

L’Europa traina il carro globale del contrasto al cambiamento climatico e fare il leader comporta costi potenzialmente pesanti in termini di aggiustamento industriale e occupazionale. Ma dopo la pandemia tutti si sono dimenticati del meccanismo Sure

La bocciatura del Mes da parte della “strana” maggioranza FdI-Lega -M5s) significa che è partita la campagna elettorale, con alcuni partiti che agitano lo spauracchio dell’Europa “austera”. Non c’è un’altra chiave di lettura per una decisione che per altri versi è sicuramente masochista mentre ancora si stanno trattando dettagli fondamentali del Patto di stabilità e del nuovo Patto sull’immigrazione. È quindi opportuno definire i programmi di chi invece crede nell’Unione europea e nel suo ruolo nel mondo. In molti sostengono che alle prossime elezioni europee si voterà – tra le altre cose – pro o contro una seria lotta al cambiamento climatico. La recente Cop28 di Dubai, la conferenza dell’Onu sul clima, ha reso chiaro che l’Europa traina il carro globale del contrasto al cambiamento climatico e se non ci fosse l’Europa quel carro sarebbe probabilmente fermo. Ma fare il leader comporta costi potenzialmente pesanti in termini di aggiustamento industriale e occupazionale.