La crisi nel Mar Rosso è seria, ma i ricaschi sull'economia per ora sono contenuti

La gran parte del commercio internazionale di beni “fisici” passa dal trasporto marittimo. Il trasporto marittimo, a sua volta, passa anche dagli stretti. In particolare, il trasporto marittimo di materie prime non rinnovabili, le cui riserve sono in parte consistente stipate nel vicino oriente, passa attraverso lo Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, e attraverso lo Stretto di Bab el Mandeb, all’inizio del Mar Rosso. Passati questi due stretti, il commercio si muove a est verso lo stretto di Malacca, uno stretto naturale, a ovest verso il canale di Suez, uno stretto artificiale, che proprio per questo chiede un pagamento per il transito, a sud verso il Capo di Buona Speranza, di nuovo uno stretto naturale. Il controllo degli stretti è cruciale per il controllo del commercio mondiale. Il controllo si ha sia con la presenza militare sulla terra, sia può essere statale o di gruppi di guerriglieri, come sta accadendo oggi in Yemen, sia con la presenza delle flotte militari al largo. La maggiore delle quali è oggi quella statunitense. Il controllo dei mari attraverso le flotte militari è la famigerata “talassocrazia”, un tempo di Atene, oggi degli Stati Uniti. La Via della seta è stata escogitata dai cinesi proprio per evitare nel campo del commercio il controllo statunitense dei mari.

