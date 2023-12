Il Canale di Panama secco aumenta i guai della supply chain globale

L’operazione guidata dagli Stati Uniti per mettere in sicurezza le acque del Mar Rosso è un primo passo in avanti, ma è difficile aspettarsi un rapido ritorno alla normalità nel trasporto navale. Le interruzioni nelle catene di approvvigionamento sopravvivono ai fattori che le hanno innescate. Nel 2021, quando la nave portacontainer Ever Given rimase incagliata nel Canale di Suez per soli sei giorni, passarono mesi prima di riassorbire completamente i ritardi accumulati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE