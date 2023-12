L'accordo Gcap dell'Italia con Regno Unito e Giappone è un'occasione di sovranità tecnologica

Il Global combat air programme non è solo un nuovo sistema di alleanze internazionali. "Si tratta di uno dei programmi più sfidanti e avveniristici per l’industria dell’aerospazio, difesa e sicurezza". Colloquio con Guglielmo Maviglia (Leonardo)

Quando si pensa a un aereo-caccia, si immagina subito uno strumento ad uso esclusivamente militare lontano dalla vita quotidiana dei cittadini. Se, però, questo caccia diventa una super piattaforma tecnologica in grado di dialogare contemporaneamente con i cinque domini – aria, terra, mare, spazio e cyber – si capisce che la quantità di innovazione necessaria per realizzarlo è tale che non può non avere un impatto sulla vita civile e industriale del paese. Ed è quello che sta succedendo con Gcap (Global combat air programme), il progetto che il gruppo Leonardo ha avviato con Regno Unito e Giappone proiettando l’Italia in un nuovo sistema di alleanze internazionali.