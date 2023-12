Per il 2024 Bankitalia dimezza le stime del governo sul pil

Secondo le nuove proiezioni della Banca d’Italia, l’inflazione in Italia crollerà sotto il 2 per cento nei prossimi tre anni per effetto di una più rapida discesa dei corsi energetici e di un più forte rallentamento della componente di fondo. Questi dati pongono l’Italia in una condizione di diversità all’interno dell’Eurozona dove le ultime stime della Bce indicano un’inflazione nel 2024 ancora al 2,7 per cento per scendere sotto il livello del 2 solo nel 2026. Parallelamente, Bankitalia rivede al ribasso la stima di crescita dell’Italia per il prossimo anno portandola allo 0,6 per cento, meno della Commissione europea (+0,9 per cento) e la metà della stima del governo Meloni nella legge di Bilancio (+1,2 per cento). La crescita sul 2025 viene, invece, è rivista al rialzo, anche se di poco: dall’1 per cento indicato due mesi fa a 1,1 per cento (lo stesso per il 2026). Per quest’anno, non cambia la previsione dello 0,7 per cento.

