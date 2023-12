I cittadini, pur non capendo bene l'inflazione, hanno risposto risparmiando

Nonostante i salari siano stagnanti, gli italiani hanno affrontato la sfida dell’inflazione confermando la loro fama di formichine. Nel corso del 2023 è, infatti, cresciuto sia il numero delle famiglie che sono riuscite a risparmiare (54,7 per cento contro il 53,5 per cento del 2022) sia la quota media del reddito risparmiato (12,6 per cento dall’11,5 per cento del 2022) con un ritorno ai livelli pre Covid. Eppure, come risulta dall’indagine annuale del Centro ricerche Einaudi e Intesa Sanpaolo, gli italiani non sanno neanche bene cosa sia l’inflazione poiché solo il 38 per cento del campione ha risposto correttamente alla domanda. Ma, com’è stato fatto notare, solo chi ha più di 55 anni ricorda i tempi dell’austerity e dell’inflazione galoppante degli anni Settanta.

