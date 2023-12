Perché il 2023 è stato un anno bellissimo (o quasi)

Doveva essere un anno drammatico, almeno dal punto di vista economico. Doveva essere un anno di recessione galoppante, di spread impazziti, di borse al collasso, di disoccupazione folle, di investimenti al palo, di inflazione incalzante, di risorse europee perdute. E invece, volgendo il nostro sguardo ai dodici mesi che ci lasciamo alle spalle, in un giorno carico di ottimismo grazie alla scelta quasi contemporanea della Banca centrale europea e della Federal Reserve americana di non alzare i tassi di interesse, possiamo dire che l’anno economico dell’Italia è stato decisamente diverso rispetto a come molti osservatori lo avevano previsto. Nel novembre di un anno fa, il responsabile del dipartimento europeo dell’Fmi, Alfred Kammer, disse che nell’inverno successivo “più della metà dei paesi nell’area euro sperimenterà una recessione tecnica, con almeno due trimestri consecutivi di crescita negativa”. Fra i paesi che secondo Kammer sarebbero inevitabilmente scivolati in recessione tecnica vi erano Germania e Italia, “che avranno tre trimestri consecutivi di contrazione a partire dal terzo trimestre del 2022”. A dicembre del 2022, l’agenzia di rating Standard & Poor’s prevedeva “una lieve recessione in Italia il prossimo anno, con una contrazione del pil dello 0,1 per cento”. Nello stesso mese, alcuni importanti fondi di investimento, come Kairos, prevedevano per i mercati in Italia “dodici mesi di incertezza”. E anche alla luce di questi dati si può capire perché buona parte degli italiani, immaginando l’anno nuovo, difficilmente riusciva a sentirsi ottimista. Secondo un sondaggio diffuso da Ipsos alla fine del 2022, in quel momento dell’anno il 78 per cento degli italiani pensava che l’inflazione del 2023 sarebbe stata più alta rispetto al 2022 e credeva che la disoccupazione del 2023 sarebbe stata più alta rispetto all’anno appena trascorso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE