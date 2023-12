Paletti per capire chi perderà sul patto di stabilità. Intervista a Tabellini

“Si era partiti da una proposta della Commissione europea molto ragionevole e condivisibile, ma poi per esigenze di politica interna tedesche si è voluto introdurre ulteriori vincoli che rendono l’impianto più complicato”. Secondo Guido Tabellini, professore di politica economica all’Università Bocconi, l’accordo che si va prefigurando sul Patto di stabilità, con l’introduzione delle salvaguardie volute dalla Germania sulla riduzione del debito e del deficit, presenta delle criticità. “Queste regole potrebbero costituire una camicia di forza, se non tengono conto delle contingenze legate al ciclo economico e alla variazione dei tassi di interesse”. C’è un tentativo, in tal senso, di mitigare queste rigidità con uno sconto sull’aggiustamento, almeno nei primi anni. “L’impressione è comunque che si tratti di vincoli che rendono più difficile per un paese come l’Italia far fronte al Patto di stabilità”.

