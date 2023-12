La figuraccia di Valditara è poca roba rispetto a quella di Giorgetti sul Mes

È stato il fine settimana della figuraccia di Giuseppe Valditara per la cancellazione della nomina di Anna Paola Concia. Il ministro dell’Istruzione e del Merito prima l’ha indicata come coordinatrice di un progetto di educazione alle relazioni nelle scuole in quanto esperta di didattica (Concia è l’organizzatrice di “Didacta”, importante fiera sulla scuola) e poi le ha tolto l’incarico in quanto lesbica (è questa, in sostanza, l’accusa che è arrivata da destra).

