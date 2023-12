L'Ocse: il reddito degli over 65 è superiore a quello della media degli attivi. Appunti per il Mef

Molti useranno un tono scandalizzato per rilevare come l’Ocse indichi un’età intorno ai 70 anni per il pensionamento di chi comincia ora a lavorare. Visto con gli occhi di oggi sembra uno scenario punitivo, un dispetto. Ma, per quanto sia pesante e non auspicabile una permanenza in attività eccessivamente lunga, non è quello il dato peggiore emerso dall’analisi periodica degli economisti Ocse. Quell’età, oggettivamente piuttosto avanzata, deriva da equilibri attuariali e previdenziali. E, in uno scenario interamente contributivo, va presa come un fatto. Sgradevole ma indiscutibile. Altri problemi e altre zavorre del nostro sistema pensionistico purtroppo colpiscono oggi e non in quel lontano futuro, ma non sollevano indignazione a sufficienza né suscitano interventi correttivi (come invece è sempre avvenuto, anche con un recentissimo emendamento governativo, per l’età di pensionamento corrente e ancor più per quella degli ultimi anni).

