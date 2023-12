Sul Mes Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sono uguali e interscambiabili

Il premier che ha firmato la riforma il Mes non vuole votare la sua ratifica ora che è all'opposizione. La premier che quando era all'opposizione si batteva contro la riforma del Mes ora si appresta a votare la sua ratifica. Quando la politica internazionale diventa in una commedia molto italiana

La situazione sul Mes non è ancora grave, ma di sicuro non è seria. Deve essere surreale, soprattutto nel resto d’Europa, vedere l’ex premier che ha firmato la riforma del Mes non voler votare a favore della sua ratifica ora che è all’opposizione e, dall’altro lato, la premier che quando era all’opposizione si batteva contro la riforma del Mes ormai prossima a chiedere il voto a favore della sua ratifica. Da ormai un anno gli altri 19 paesi dell’Eurozona, che hanno prima firmato e poi ratificato il trattato, assistono a questa poco edificante commedia all’italiana in cui Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, così diversi, sono perfettamente uguali e interscambiabili.