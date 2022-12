Sui Diritti speciali di prelievo del Fmi Meloni segue la linea Soros

La leader di FdI proponeva di usare i Diritti speciali di prelievo (Dsp) del Fmi al posto di Mes e Recovery fund. Ora che è al governo fa il contrario: presta i fondi dell'Italia al Fmi per aiutare i paesi poveri, come suggeriva il finanziere globalista

“La vita è strana. Quando era all’opposizione Fratelli d’Italia chiedeva che l’Italia accedesse ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale (invece del Mes). Una volta al governo, fanno loro un prestito al Fmi”, ha twittato nei giorni scorsi Luigi Marattin. Il messaggio sibillino del deputato del Terzo polo si riferisce a un emendamento del governo sulla “Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fmi”, che autorizza la Banca d’Italia a concedere all’istituto di Washington un prestito da 1,89 miliardi di Diritti speciali di prelievo (Dsp) per il contributo dell’Italia al Resilience and Sustainability Trust, che è stato costituito dal Fmi per aiutare i paesi poveri e in via di sviluppo a contrastare gli choc (dalla pandemia al climate change). Si tratta di un impegno preso dal governo Draghi nell’ambito della presidenza italiana del G20.