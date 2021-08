I diritti speciali di prelievo e l'occasione persa dalla Meloni

Non ha alcun senso per l'Italia spendere i Dsp del Fmi. Come spiega la direttrice operativa Kristalina Georgieva, la mega emissione da 650 miliardi di dollari serve per aiutare i paesi più poveri. Se anziché la linea Georgieva (Fmi) seguisse la linea Giorgia (Meloni), l’Italia che presiede il G20 dovrebbe chiedere di essere trattata come uno stato subsahariano. Non perderemmo un'occasione, ma la faccia

Lo scorso 10 agosto, in una lettera al Corriere dal titolo "I diritti speciali di prelievo e l'occasione persa dall'Italia", Giorgia Meloni si intestava l’emissione da parte del Fmi di 650 miliardi di dollari di Diritti speciali di prelievo (Dsp), la più imponente della storia del fondo, per fronteggiare la crisi globale scatenata dal Covid. E’ “una soddisfazione”, dice Meloni, perché “proprio di questa ipotesi” aveva scritto l’anno scorso, sempre sul Corriere. La proposta della leader di Fdi era di usare la quota di Dsp che spettano all’Italia – 20 miliardi, pari al 3 per cento delle quote del Fmi – al posto del Recovery europeo per non essere “alla mercé dell’asse franco-tedesco”. I Dsp sono un asset di riserva che è possibile convertire, secondo accordi nel Fmi, in valuta forte (dollari, euro, etc.) e in sostanza servono ai paesi in forte crisi valutaria per pagare le importazioni.